  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Aralık 2019 18:40

Mersin'de ele geçirildi ! Değeri 2 milyon liradan fazla...

Mersin'de jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram balina kusmuğu ele geçirildi. Balina kusmuklarının değerinin 2 milyon 570 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Video Galeri
Sultangazi'de liselilerin kavgası kanlı bitti
Sultangazi'de liselilerin kavgası kanlı bitti
Video Galeri
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar
Video Galeri
Leyla cinayetinde sanık tahliye edildi
Leyla cinayetinde sanık tahliye edildi
Video Galeri
Adalar'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Adalar'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Video Galeri
Yangında mahsur kalan hamile kadın ip yardımıyla kurtarıldı
Yangında mahsur kalan hamile kadın ip yardımıyla kurtarıldı
Video Galeri
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM