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Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

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