Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı 18 Haziran 2023 Pazar Saat: 09:05 Güncelleme: 18 Haziran 2023 Pazar 09:05 Mersin'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648e9ea01b8fef59e8084b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazeteciye polis gözetiminde dayak! Açığa alındılar Fenerbahçe Kongresi'nde yumruklu kavga: Ortalık bir anda karıştı! İstanbul'da ev sahibi - kiracı arasında 3 kat zam kavgası Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir testi daha geçti Bakan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu için dikkat çeken açıklama Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi Gurbetçilere tuzak kuran çeteye film gibi operasyon Bugün yine gün aymadı... Bir kadın daha katledildi! İstanbul'da tramvay kamyona çarptı! Yaralılar var