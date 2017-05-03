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  3. 03 Mayıs 2017 12:20

Mersinde fuhuş çetesine operasyon

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uluslararası fuhuş şebekesi çökertilirken, 23 kişi tutuklandı.

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