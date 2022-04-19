Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev kül oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetimi altında bir yıl boyunca kazı yapılan evde yangın çıktı.

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