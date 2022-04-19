Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev kül oldu Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev kül oldu 19 Nisan 2022 Salı Saat: 16:40 Mersin'in Tarsus ilçesinde MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetimi altında bir yıl boyunca kazı yapılan evde yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625ebbc639fa68269a5199b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küçük kız çocuklarını videoya alıp paylaşan Pakistanlı yakalandı O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı İstanbul'da minibüs alev topuna döndü TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı! PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu Ümit Özdağ'dan sığınmacılar için sürpriz adım İftar sonrası mahalleyi savaş alanına çevirdiler Sağır ve dilsiz dilenci yakalanınca bülbül kesildi Yunanistan sığınmacıları ölüme itti