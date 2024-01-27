Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin'de hortum paniği! Dev hortum kamerada Mersin'de hortum paniği! Dev hortum kamerada 27 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 13:10 Güncelleme: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:10 Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında hortum çıktı. Kısa süreli bir paniğe yol açan metrelerce yüksekliğindeki hortum saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b4d6a9c9c498bfc204f953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ters akan tek akarsuyuydu... Manzara korkunç! Hamas 3 kadın rehinenin videosunu yayınladı Otomobilin aynasına yumruk atan motosikletlinin sonu feci oldu Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de bir ilk yaşandı Mehmetçik'in en sadık dostlarının eğitimleri nefes kesti İstanbul'da toplu taşımada doğum... Türkiye'nin zirvesinde -14 derecede nefes kesen anlar Altın günü hırsızlarının soygun planı pes dedirtti Fenerbahçe transferi bitirdi: Çağlar Söyüncü İstanbul'da