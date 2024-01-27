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Mersin'de hortum paniği! Dev hortum kamerada

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Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında hortum çıktı. Kısa süreli bir paniğe yol açan metrelerce yüksekliğindeki hortum saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

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