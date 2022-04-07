Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin'de inanılması güç anlar: Polis arabasının camından böyle kaçmaya çalıştı! Mersin'de inanılması güç anlar: Polis arabasının camından böyle kaçmaya çalıştı! 07 Nisan 2022 Perşembe Saat: 21:15 Mersin'de gözaltına alınan bir şüpheli, polis aracının camından elleri kelepçeli şekilde kaçmaya çalışması sosyal medyada viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624f2a36c3e0733f856af5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afrika çöl tozları İstanbul semalarında Ukrayna'nın cennetiydi... Bakın ne hale geldi İstanbul'da bir bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı Ukraynalı kadınların tecavüze uğramamak için yaptıkları yürekleri yaktı Kargo teslim kağıdı diye, 7 milyon TL'lik senet imzalattılar Erdoğan ''bunlar insanları enayi zannediyor'' demişti... Bakın ne oldu İstanbul'da ulaşım zammı protestosu: Turnikelerden atladılar İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü TBMM'yi sallayan sözler: ''Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz''