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  4. Mersin'de inanılması güç anlar: Polis arabasının camından böyle kaçmaya çalıştı!

Mersin'de inanılması güç anlar: Polis arabasının camından böyle kaçmaya çalıştı!

Mersin'de gözaltına alınan bir şüpheli, polis aracının camından elleri kelepçeli şekilde kaçmaya çalışması sosyal medyada viral oldu.

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