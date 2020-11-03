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  3. 03 Kasım 2020 17:50

Mersin'de koca dehşeti! 3 kişiyi öldürüp intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısı ve iki akrabasını tabancayla öldüren zanlı intihar etti.

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