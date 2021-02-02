  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Şubat 2021 16:45

Manisa'da ölü bulunan gençlerin veda videosu çektiği ortaya çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde cansız bedeni bulunan 4 gençten 3'ünün veda videosu çektikleri ortaya çıktı. Gençler, görüntüde Mert isimli bir arkadaşlarına veda ediyor.

Video Galeri
Erdoğan: Hedefi tutturan iki ülkeden biri oldu
Erdoğan: Hedefi tutturan iki ülkeden biri oldu
Video Galeri
Melek İpek için istenen ceza belli oldu
Melek İpek için istenen ceza belli oldu
Video Galeri
Özcan Deniz-Feyza Aktan davasında yeni gelişme
Özcan Deniz-Feyza Aktan davasında yeni gelişme
Video Galeri
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan korkutan sözler: Aşılar etki etmez olacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan korkutan sözler: Aşılar etki etmez olacak
Video Galeri
Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası
Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası
Video Galeri
Gözyaşlarıyla anlattı: ''Ben bir cinsel saldırı mağduruyum''
Gözyaşlarıyla anlattı: ''Ben bir cinsel saldırı mağduruyum''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM