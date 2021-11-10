Mersin'de orman yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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