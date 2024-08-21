Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin'de orman yangını Mersin'de orman yangını 21 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 07:26 Güncelleme: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 07:26 Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altında... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c56c82066c88286f0c6f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de vahim görüntüler: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü 1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını