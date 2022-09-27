  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mersin'de polisevine saldırı anı kamerada

Mersin'de polisevine saldırı anı kamerada

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından polisevine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Mersin'de polisevine hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor
Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı
Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti
Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı!
İzmir'de kumarbazlara ceza yağdı
Yangın çıkan mağazanın ürünleri düşük fiyattan kapış kapış gitti
Dolandırıcılar yurt dışına açıldı! İstanbul'dan Almanya'ya uzanan vurgun
5 yıldızlı oteldeki çekiçli cinayet kamerada!