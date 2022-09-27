Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin'de polisevine saldırı anı kamerada Mersin'de polisevine saldırı anı kamerada 27 Eylül 2022 Salı Saat: 07:20 Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından polisevine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633279ffc3462b054639dcd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mersin'de polisevine hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor Serdar Ortaç’tan aldatılma itirafı Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı! İzmir'de kumarbazlara ceza yağdı Yangın çıkan mağazanın ürünleri düşük fiyattan kapış kapış gitti Dolandırıcılar yurt dışına açıldı! İstanbul'dan Almanya'ya uzanan vurgun 5 yıldızlı oteldeki çekiçli cinayet kamerada!