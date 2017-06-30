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  3. 30 Haziran 2017 00:15

Mersinde termometreler 43 dereceyi gösterdi

Mersin’in Mut ilçesinde Ramazan ayının bitimiyle birlikte başlayan sıcaklıklar, Kuzey Afrika sıcaklıklarının da etkisini göstermesiyle termometreler 43 dereceyi gösterdi.

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Kayınbiraderini 17 yerinden bıçakladı
Kayınbiraderini 17 yerinden bıçakladı
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İzmirde su borusu patladı, yollar göle döndü
İzmirde su borusu patladı, yollar göle döndü
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Araçta bomba ihbarı polisi alarma geçirdi
Araçta bomba ihbarı polisi alarma geçirdi
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Başbakan Yıldırımdan Macar mevkidaşına Galatasaray jesti
Başbakan Yıldırımdan Macar mevkidaşına Galatasaray jesti
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BAYEVden ya ödül
BAYEVden ya ödül
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Aşiretlerden PKK ve DEAŞa karşı birlik mesajı
Aşiretlerden PKK ve DEAŞa karşı birlik mesajı