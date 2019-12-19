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  3. 19 Aralık 2019 12:40

Mersin'deki bu çöpçü sosyal medyada fenomen oldu

Mersin'de temizlediği sokaktaki düğünde çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynayan temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Akdeniz Belediyesi, temzilik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendireceklerini duyurdu.

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