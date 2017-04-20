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  3. 20 Nisan 2017 12:50

Mersindeki cezaevinde çıkan arbedede 3 infaz koruma memuru yaralandı

Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda asker ile cezaevi personeli arasında çıkan arbedede 3 infaz ve koruma memurunun yaralandığı bildirildi.

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