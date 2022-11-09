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  4. Mersin'deki ''gizemli ev'' yine gündemde: 15 kişinin kaybolduğu...

Mersin'deki ''gizemli ev'' yine gündemde: 15 kişinin kaybolduğu...

Mersin'de 15 kişinin kaybolduğu gibi farklı farklı iddialar ortaya atılan evle ilgili olarak mahalleli çıkan yalan haberlere tepki gösterdi.

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