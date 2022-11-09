Anasayfa Video Galeriler Gündem Mersin'deki ''gizemli ev'' yine gündemde: 15 kişinin kaybolduğu... Mersin'deki ''gizemli ev'' yine gündemde: 15 kişinin kaybolduğu... 09 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 16:15 Mersin'de 15 kişinin kaybolduğu gibi farklı farklı iddialar ortaya atılan evle ilgili olarak mahalleli çıkan yalan haberlere tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636ba7fc689f0d14ec13cad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu 2023'te 3 sandık mı kurulacak ? Arkeologları heyecanlandıran keşif! Roma döneminden kalma tılsımlı amulet bulundu Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konut yapılacak Başkent'te öğretmenler ters kelepçeyle müdahale Başkent'te DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 12 kişi gözaltında Ünlü aktör Oscar ödülünü Zelenski'ye hediye etti Adana'da Cono'ların mahallesine operasyon