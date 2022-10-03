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  4. Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu

Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın evlendi.

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