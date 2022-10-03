Anasayfa Video Galeriler Gündem Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 00:00 Ünlü oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın evlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6339fbe2960df624313561a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler 30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar Şifa arayan hastalar bu mağaraya akın ediyor Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Bu kış bol virüslü geçecek!