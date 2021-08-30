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Merve Boluğur otoparkta sevgilisiyle yakalandı

İstanbul'da bir mekanda yeni erkek arkadaşı ile görüntülenen Merve Boluğur gazetecileri fark edince otoparktan çıkmak istedi. Ancak ünlü oyuncu gazetecilere yakalanınca söyledikleriyle dikkat çekti.

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