Anasayfa Video Galeriler Gündem Merve Boluğur otoparkta sevgilisiyle yakalandı Merve Boluğur otoparkta sevgilisiyle yakalandı 30 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 10:10 İstanbul'da bir mekanda yeni erkek arkadaşı ile görüntülenen Merve Boluğur gazetecileri fark edince otoparktan çıkmak istedi. Ancak ünlü oyuncu gazetecilere yakalanınca söyledikleriyle dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612c84692daa2e7fff4a8bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğünde ortalık savaş alanına döndü Prof. Dr. İlber Ortaylı Büyük Zafer'i böyle anlattı CHP-CHP'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı İstanbul'da korkutan yangın ''Dur'' ihtarına uymadı; direksiyonda uyurken yakalandı Pazar tatili kabusa döndü! Plajdan çığlıklar yükseldi Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldı İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir''