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  3. 26 Mart 2020 10:15

Merve Taşkın'dan skandal paylaşım!

Sosyal medya hesabından yaptığı bakirelik itirafıyla olay yaratan fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından skandal bir el yıkama videosu paylaşınca eleştirilerin hedefi oldu.

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