Anasayfa Video Galeriler Gündem Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 12:45 Güncelleme: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:45 Türkiye'nin Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle tanıdığı güzel oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyadan üstsüz paylaşımıyla olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65266eb826d94a116952f8a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu 95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor İsrail, 12 camiyi yerle bir etti İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı! Fabrika alev topuna dönüştü! İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Putin, İsrail-Filistin gerilimi için sessizliğini bozdu