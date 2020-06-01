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  3. 01 Haziran 2020 20:55

Mesafeyi hesap edemedi, üst geçide böyle sıkıştı

İstanbul Küçükçekmece'de saat 17.00 sularında meydana gelen olayda, Avcılat istikametinde giden yük kamyonu mesafeyi hesap edemeyince üst geçide sıkıştı.

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