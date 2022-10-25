Anasayfa Video Galeriler Gündem Mesaj attığı kızın kardeşleri sokak ortasında dehşeti yaşattı Mesaj attığı kızın kardeşleri sokak ortasında dehşeti yaşattı 25 Ekim 2022 Salı Saat: 07:40 Güncelleme: 25 Ekim 2022 Salı 07:40 Adana'da bir kıza mesaj atan kişi, kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip, sokak ortasında öldüresiyle dövüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635768b005cba74b4b260673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da dehşet: İstedikleri çiftetelliyi ''hemen çalmadı'' diye öldüresiye dövdüler Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çektiği videoyu paylaşmıştı: Sosyal medya fenomeni serbest Petrol firmasında korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi Bahçeli'nin mitingi öncesi AK Partililer ile MHP'liler birbirine girdi Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Can Raun gözaltına aldı İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı Erdoğan ilk oyunu kime verdiğini açıkladı İstanbul'da silahlı çatışma: 1 polis şehit oldu Reha Muhtar'dan ''eskort'' iddiasına videolu yanıt