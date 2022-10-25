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  4. Mesaj attığı kızın kardeşleri sokak ortasında dehşeti yaşattı

Mesaj attığı kızın kardeşleri sokak ortasında dehşeti yaşattı

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Adana'da bir kıza mesaj atan kişi, kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip, sokak ortasında öldüresiyle dövüldü.

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