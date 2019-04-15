Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
15 Nisan 2019 22:45
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın kontrol altına alındı
Mescid-i Aksa’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’da akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerel kaynaklar, yangının Mescid-i Aksa’nın doğu tarafında bulunan Mervan Camii’ndeki cami muhafızları odasında çıktığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangınla...