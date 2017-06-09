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  3. 09 Haziran 2017 22:15

Mescidi Aksada cuma coşkusu

Müslümanların ikinci kutsal mekanı Mescid-i Aksa Ramazan ayında dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlarla dolup taşıyor.

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Teröristlerin katlettiği Şenay öğretmenin söylediği türkü yürekleri dağladı
Teröristlerin katlettiği Şenay öğretmenin söylediği türkü yürekleri dağladı
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Adalet Bakanı Bozdağ: "FETÖden tutuklu 50 bin 402 kişi var"
Adalet Bakanı Bozdağ: "FETÖden tutuklu 50 bin 402 kişi var"
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Mescidi Aksada cuma coşkusu
Mescidi Aksada cuma coşkusu
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Beyoğlunda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Beyoğlunda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı
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Aybüke öğretmenin türküsü yürekleri parçaladı
Aybüke öğretmenin türküsü yürekleri parçaladı
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Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi
Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi