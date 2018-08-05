Mescidi Aksa’nın avlusundan Filistin için şarkılar söyledi
05 Ağustos 2018 15:05
Mescidi Aksa’nın avlusundan Filistin için şarkılar söyledi
Yüzlerce Filistinli çocuk, Mescidi Aksa’nın avlusunda toplanıp Filistin için şarkılar söyledi. Kudüs’ün her yerinden gelen çocuklar Filistinli Raja Derneği tarafından düzenlenen yaz kampına katılarak Mescidi Aksa’yı ziyaret etti. Filistinli çocuklar Mescidi Aksa’nın Bab el-Amud kapısında bir araya gelerek, Filistin direnişini destekleyen şarkılar söyledi. Çocuklar, “Ey vatanımız cennet...