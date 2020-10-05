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  3. 05 Ekim 2020 11:50

Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı! 9. sınıflar evlerine gönderildi

Meslek liselerinde yüz yüze eğitim bugünden itibaren başladı. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, alan dersi seçmeyen 9. sınıflar ise evlerine geri gönderildi.

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