"Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir”
23 Temmuz 2019 09:25
"Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir”
Milli Savunma Bakanlığı, "Ceylanpınar’da 5 vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir” açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Ceylanpınar’da beş vatandaşın yaralandığı olaya meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini duyurdu....