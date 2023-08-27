Anasayfa Video Galeriler Gündem Messi'nin eşi az kalsın başkasını dudaklarından öpüyordu Messi'nin eşi az kalsın başkasını dudaklarından öpüyordu 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 11:10 Güncelleme: 27 Ağustos 2023 Pazar 11:10 Messi’nin eşi Antonella Roccuzzo, maç bitimi sahaya indiğinde Alba’yı eşiyle karıştırdığı için az daha dudağından öpüyordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eb04ef318e8b4b1e14f023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR LPG istasyonunda patlama: 1 ölü, 46 yaralı Suudi Arabistan'da Iggy Azalea'nın konserine ''kalça dansı'' engeli İstanbul'da kuyudan vahşet çıktı Menzilcilere, İsmailağacılara, Cübbeli'ye ve tüm cemaat ve tarikatlara tokat gibi sözler İstanbul'da yine silahlar konuştu! Yaralılar var! Öldüren tokat kamerada! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor İstanbul'da ağaçlık alanda yangın 17 katlı otelde büyük yangın Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu