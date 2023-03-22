Anasayfa Video Galeriler Gündem Mesut Özil futbolu bıraktı Mesut Özil futbolu bıraktı 22 Mart 2023 Çarşamba Saat: 15:20 Güncelleme: 22 Mart 2023 Çarşamba 15:20 Türkiye'deki futbol macerasına Fenerbahçe'ye transfer olarak başlayan sonra Fenerbahçe'den de Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641af288d66c555ca8499b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sıfır konut satışlarında ilk soru değişti Bir Recep Tayyip Erdoğan daha aday adayı oldu Ahsen TV muhabirinin sokak röportajı olay oldu! Muhabir çıldırdı, genç kız çıldırdı 6.8'lık depreme canlı yayında yakalandı Türkiye'ye asrın felaketinin yıktığı ilimiz üzerinden geri döndüler... Kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı, görüntüler ile bir kez daha yıkıldı İstanbul'da sokak ortasında yasak aşk cinayeti Düzce'de büyük yangın! Fabrika alev topuna döndü Deprem anına ait yeni görüntü ortaya çıktı; 5 katlı bina böyle yıkılmış