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Mesut Özil futbolu bıraktı

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Türkiye'deki futbol macerasına Fenerbahçe'ye transfer olarak başlayan sonra Fenerbahçe'den de Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı.

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