Anasayfa Video Galeriler Gündem Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 14:42 Eski futbolcu Mesut Özil camii temizledi. Özil'in Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde temizlik yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cf0d0b7f01b06b500ef583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de bir garip cenaze töreni: ''Fındık öldü ruhuna Fatiha'' İzmir'de büyük yangın: Dumanlar gündüzü geceye çevirdi İstanbul'daki savaş jeti seslerinin nedeni belli oldu Bir otomobil gerçekten de yer yarıldı, içine düştü Küçükçekmece gölünde hortum İstanbul Finans Merkezi'nde tavan çöktü Sular çekildi, Türkiye'nin Atlantisi ortaya çıktı... Antalya'da goril kostümlü ilginç uayrı Antalya'da havuz başında talihsiz kaza: Kadın turist hastanelik oldu