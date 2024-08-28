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Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi

Eski futbolcu Mesut Özil camii temizledi. Özil'in Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde temizlik yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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