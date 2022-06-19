Anasayfa Video Galeriler Gündem Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü 19 Haziran 2022 Pazar Saat: 15:30 Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve yeni sezon kampına katılmayan Mesut Özil, kardeşinin düğününde dans etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62af16e17c5725531e362053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü: Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı Esra Erol'un stüdyosuna polis girdi: Canlı yayında gözaltı! Polisten Milletvekili Yeneroğlu'na 'Ahlaksız sensin lan!'' Belediye Başkanı kadın mimarlara ödüllerini vermedi Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı