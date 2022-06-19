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Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve yeni sezon kampına katılmayan Mesut Özil, kardeşinin düğününde dans etti.

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