Anasayfa Video Galeriler Gündem Mesut Özil'den orman yangıları ile ilgili açıklama Mesut Özil'den orman yangıları ile ilgili açıklama 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 18:20 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, ülkemizin güneyinde çıkan yangınlardan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6102c7390d437f5b322baf03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CNN Türk ekibi Manavgat'ta alevlerin arasında kaldı: İşte o anlar... Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu İstanbul'da 4 kişinin öldürüldüğü kavganın görüntüleri dehşete düşürdü Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu Adana'da da aynı acı tablo... ''Evimiz, yuvamız gitti'' Bakan Pakdemirli: Akseki'de çıkan yangın devam ediyor