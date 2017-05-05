  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Mayıs 2017 16:20

Meteor parçasını satıp iş yerini büyütecek

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde esnaf Ömer Faruk Yılmaz, gezerken bulduğu yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki meteor parçasını satıp iş yerini büyütmeyi hedefliyor.

Video Galeri
Mektebim Atakum Kampusu tanıtıldı
Mektebim Atakum Kampusu tanıtıldı
Video Galeri
FETÖ, minik Bahanın da hakkını yedi
FETÖ, minik Bahanın da hakkını yedi
Video Galeri
'Gelecek anneden başlar' diyenler Momtalks'ta buluştu
'Gelecek anneden başlar' diyenler Momtalks'ta buluştu
Video Galeri
Domuz acil servise daldı
Domuz acil servise daldı
Video Galeri
Hırsızlık zanlısı: Eşim mama ve bez istedi telefon çaldım
Hırsızlık zanlısı: Eşim mama ve bez istedi telefon çaldım
Video Galeri
Baykalın açıklamalarına yanıt verdi: Ciddiye almadım
Baykalın açıklamalarına yanıt verdi: Ciddiye almadım