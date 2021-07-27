Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı

Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı yaptığı Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Rize ve Artvin'de yağış etkili oldu.

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