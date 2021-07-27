Anasayfa Video Galeriler Gündem Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 17:55 Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı yaptığı Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Rize ve Artvin'de yağış etkili oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61001e6471c47e686d7f3273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick’i paylaştı İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği anlaşması Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Evler tahliye edildi İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi! Suriyelilerin ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı Bursa'da ''bu ne biçim gelenek'' dedirten düğün! Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler