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  4. Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı

Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı

Meteoroloji'nin uyarı üstüne uyarı yaptığı Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Rize ve Artvin'de yağış etkili oldu.

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