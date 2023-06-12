Anasayfa Video Galeriler Gündem Meteoroloji Mühendisi Öztel: Altyapı bu kadar hızlı yağışı tahliye edemez Meteoroloji Mühendisi Öztel: Altyapı bu kadar hızlı yağışı tahliye edemez 12 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 17:35 Güncelleme: 12 Haziran 2023 Pazartesi 17:35 Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Ankara'da son günlerde yaşanan sel ve su taşkınlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64872d3463bbe62a73634ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyayı sallayan uzaylı videosu! Gerçek ortaya çıktı Bariyerlere çarpan araç alev alev yandı Türkiye'nin doğal güzelliği sular altında kaldı Thodex davasında kendini böyle savundu SMA hastası çocuk çetesine suç üstü! 19 yıldır bitmeyen boşanma davası! Genç kadın isyan etti Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sele dönüştü TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması Bahar yağmurları kaybolan gölü geri getirdi