Meteoroloji Mühendisi Öztel: Altyapı bu kadar hızlı yağışı tahliye edemez

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Ankara'da son günlerde yaşanan sel ve su taşkınlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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