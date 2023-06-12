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  4. Meteoroloji Mühendisi Öztel: Altyapı bu kadar hızlı yağışı tahliye edemez

Meteoroloji Mühendisi Öztel: Altyapı bu kadar hızlı yağışı tahliye edemez

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Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Ankara'da son günlerde yaşanan sel ve su taşkınlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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