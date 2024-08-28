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  4. Meteoroloji uyarmıştı: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji uyarmıştı: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu sonrası çevre beyaza büründü.

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