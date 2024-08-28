Anasayfa Video Galeriler Gündem Meteoroloji uyarmıştı: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Meteoroloji uyarmıştı: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 07:36 Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu sonrası çevre beyaza büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cea958cbd5dc2401023fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü Bahçeye giren koyunlar sonu oldu: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı SOLUTÜRK, İstanbul semalarında uçacak KIZILELMA PT-3 'gece taksi' test uçuşunu gerçekleştirdi Yabancı uyrukluların evinde bir çocuk elleri be kolları bağlı halde bulundu Terör gazisi, mikroişlemcili protezle normal hayatına geri döndü Türkiye'nin ''cinli köyü''nde cin ararken, ceset buldular Motokurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı TIR'ın İETT otobüsünün üzerine devrildiği kaza kamerada