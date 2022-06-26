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Meteoroloji uyarmıştı; Çok sayıda ev ve araç sulara gömüldü

Meteoroloji ve AFAD'ın kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Bartın'da dereler taştı, çok sayıda ev ile tarım arazisini su bastı, araçlar sulara gömüldü.

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