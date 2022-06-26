Anasayfa Video Galeriler Gündem Meteoroloji uyarmıştı; Çok sayıda ev ve araç sulara gömüldü Meteoroloji uyarmıştı; Çok sayıda ev ve araç sulara gömüldü 26 Haziran 2022 Pazar Saat: 17:15 Meteoroloji ve AFAD'ın kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Bartın'da dereler taştı, çok sayıda ev ile tarım arazisini su bastı, araçlar sulara gömüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b869f713c6b84d841368b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de meydan kavgası: Tekme tokat birbirlerine girdiler Türk mühendisler geliştirdi: Milli denizaltının üretimi başlıyor! Bunu da gördük! Avukatlar kaçak göçmen otobüsünün önünü kesti! Balayı dönüşü feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı 10 yıl önce yanan alan yeniden ormana dönüştü Küle dönen ormanlar küllerinden doğdu! Bomba yüklü kamyon böyle imha edildi Yeşil saha boks ringine döndü! Gece yarısı ortalık savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı var!