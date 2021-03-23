Anasayfa Video Galeriler Gündem Meteoroloji uyarmıştı! Dev hortum kamerada! Meteoroloji uyarmıştı! Dev hortum kamerada! 23 Mart 2021 Salı Saat: 12:05 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Yozgat’ta beklenen yağış başladı. Sağanak ve dolu yağışının ardından hortum oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6059af6aa9a3e3463044d943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yiğit Bulut: ''Çok ciddi süpekülasyon var'' İstanbul'da kız kardeşlere tacize linç anı kamerada! Mars evi internetten satışa çıkarıldı Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti! CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti Bangladeş’teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu Şişli'de gaspa uğrayan kadın metrelerce sürüklendi Canlı yayın karıştı; Ahmet Hakan reklama ''kaçtı''! Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı