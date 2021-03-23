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  4. Meteoroloji uyarmıştı! Dev hortum kamerada!

Meteoroloji uyarmıştı! Dev hortum kamerada!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Yozgat’ta beklenen yağış başladı. Sağanak ve dolu yağışının ardından hortum oluştu.

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