Anasayfa Video Galeriler Gündem Meteoroloji uyarmıştı: Önce sağanak ardından sel... Meteoroloji uyarmıştı: Önce sağanak ardından sel... 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 10:43 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:43 Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, sele neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ced50b9c52e869870042e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada Elleri ve kolları bağlı halde bulunmuştu: Suriyeli işkenceci aileye linç girişimi 11 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Sosyal medyadan yardım istemişti, 5 saat sonra eşi tarafından vuruldu 10 yaşındaki çocuğu ''gürültü yapıyor'' diye öldürüldü Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferinin mali detaylarını açıkladı İznik'teki orman yangını 12 saat sonra kontrol altında Meteoroloji uyarmıştı: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı