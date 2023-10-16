Anasayfa Video Galeriler Gündem Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sele dönüştü Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sele dönüştü 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 22:50 Güncelleme: 16 Ekim 2023 Pazartesi 22:50 Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652d93fc7fa2bd7e3a3f03c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Icardi'den ''Aşkın Olayım'' performansı! Bu sefer söylemedi, piyanoyla çaldı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi İsrail meclisinde bomba paniği! Vekiller sığınağa girdi Türkiye'de yakalanan DEAŞ yöneticisi için karar çıktı Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı Türk-İş'ten asgari ücret komisyonu kararı Skandal! Küçücük çocuklara nişan yaptılar 5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı Ünlü grubun gitaristinin eski sevgilisinden şiddet iddiası