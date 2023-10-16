Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sele dönüştü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

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