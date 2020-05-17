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  3. 17 Mayıs 2020 13:40

Meteoroloji uzmanından kavurucu sıcaklarla ilgili uyarı: ''Bu bir afettir''

Meteoroloji uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu, 2 ay erken gelen sıcaklarla ilgili olarak "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece üstünde olursa, üç-dört gün sürerse bu bir afettir" dedi.

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