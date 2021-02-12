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  3. 12 Şubat 2021 14:05

Meteoroloji uzmanından yoğun kar ve don uyarısı

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, bugün yurda giriş yapan soğuk hava sistemiyle ilgili uyarılarda bulundu. İstanbul'da pazar günü yoğun kar yağışı beklendiğini belirten Özdemir, perşembe günü yaşanabilecek don olaylarına karşı uyardı.

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