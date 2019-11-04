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  3. 04 Kasım 2019 15:55

Meteoroloji'nin bir numarası açıkladı ! Bu kış nasıl geçecek ?

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, küresel ısınma nedeniyle iklim dengelerinin altüst olduğunu belirterek, ''Bu yıl çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz'' dedi.

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