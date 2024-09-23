Anasayfa Video Galeriler Gündem Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi 23 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 15:40 Güncelleme: 23 Eylül 2024 Pazartesi 15:40 İstanbul'da sahne aldığı mekanda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İzmir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ünlü sanatçının cenazesine çok sayıda ünlü isim katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f161cb7e57a3c51e05dda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdü ABD'li ünlü oyuncunun erik dalı ile dans ettiği anlara beğeni yağdı Muğla açıklarındaki Osmanlı batığında heyecanlandıran keşif Sınır ötesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Bursa'da 2 pilotun öldüğü uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar Kan donduran iddia: ''Boşandığı eşi bıçak zoruyla tecavüz etti'' Turizm başkentimizdeki konut sektöründe beklenen oldu: Yabancılar kaçtı İkinci el otomobilde şimdi de ''parça parça'' dolandırıcılık