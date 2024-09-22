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  4. Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı

İstanbul Kadıköy'de sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat için cenaze töreni düzenlendi.

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