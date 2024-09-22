Anasayfa Video Galeriler Gündem Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 14:46 İstanbul Kadıköy'de sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat için cenaze töreni düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f0038c3b93561f7002e513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Otomobilde tabancayla oynarken ağabey katili oldu Turistleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Osmanlı'ya ait batık gemide yeniçeri silahları bulundu Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu 150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat İstanbul'da kaçak kat çıkılan binada pes dedirten görüntü