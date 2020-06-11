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  3. 11 Haziran 2020 17:20

Metin Topuz davasında karar verildi

Firari savcı Zekeriya Öz ve FETÖ ile bağlantılı bazı polis müdürleriyle irtibatı olduğu öne sürülen ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Topuz'un tutukluluk hali devam edecek.

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