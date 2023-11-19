Anasayfa Video Galeriler Gündem Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar 19 Kasım 2023 Pazar Saat: 14:50 Güncelleme: 19 Kasım 2023 Pazar 14:50 Ünlü sunucu Metin Uca, Ankara'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cami avlusunda bulunan 2 kişi, namazın kılınmaması gerektiğini söyleyince gergin anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6559f676d4557e58eb070dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Interpol'un peşinde olduğu isim İstanbul'da yakalandı Turizm merkezinde kar kalınlığı 50 santimi geçti! Zincirsiz araçlar geri çevriliyor Çöplükte kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü THY, 105 seferini iptal etti Antalya'da önce fırtına kabusu, sonra deniz keyfi! İstanbul'da balık halinde yangın Çöp evden kurtarılan çocuğun son hali ortaya çıktı İstanbul'da toprak kayması! Faciadan dönüldü