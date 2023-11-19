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  4. Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar

Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar

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Ünlü sunucu Metin Uca, Ankara'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cami avlusunda bulunan 2 kişi, namazın kılınmaması gerektiğini söyleyince gergin anlar yaşandı.

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