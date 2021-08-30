Anasayfa Video Galeriler Gündem Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi 30 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 14:50 MSB, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612cc607a82e970ab1482813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı Polis memuru hayatının şokunu yaşadı Orman yangınlarında çıkan alev hortumu kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri’ne bunları yazdı İmamoğlu: ''Milletimizin yeni çağda başka zaferler kazanması lazım'' Türkiye bu iğrençliği konuşuyor... O anlattıkça Ece Üner ne yapacağını şaşırdı! Düğünde ortalık savaş alanına döndü Prof. Dr. İlber Ortaylı Büyük Zafer'i böyle anlattı Merve Boluğur otoparkta sevgilisiyle yakalandı