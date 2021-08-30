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Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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