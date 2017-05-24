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  3. 24 Mayıs 2017 16:15

Metrelerce yüksekte amuda kalktı

İsviçreli Dağcı Samuel Volery, metrelerce yükseklikte ip üzerinde amuda kalktı.

Video Galeri
PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri sahiplerini buldu
PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri sahiplerini buldu
Video Galeri
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Yolcu otobüsü otomobile böyle çarptı
Video Galeri
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Video Galeri
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Güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı
Video Galeri
Kadıköydeki ünlü gece kulübünde yaşanan ilginç kaza kamerada
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