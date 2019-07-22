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  3. 22 Temmuz 2019 15:28

Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü !

Polonya'da bir bungee jumping yapan adam, sırtındaki güvenlik halatının kopması sonucu onlarca metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. Yüksekten düşen adam hastaneye kaldırıldı.

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