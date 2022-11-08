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Metro saldırganı için ibretlik ceza

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İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran zanlı 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

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