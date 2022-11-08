Anasayfa Video Galeriler Gündem Metro saldırganı için ibretlik ceza Metro saldırganı için ibretlik ceza 08 Kasım 2022 Salı Saat: 11:40 Güncelleme: 08 Kasım 2022 Salı 11:40 İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran zanlı 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636a16053674fb1c9e738fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli: ''AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğaldır'' Nesli tehlikede! Türkiye'de üçüncü kez görülen canlı heyecan yarattı TBMM önünde Alevi derneklerine polis müdahalesi Sokak eşkıyası kamerada! Yaşlı kadına kabusu yaşattı Akşener Mansur Yavaş bombasını patlattı Erdoğan'dan aHaber muhabirine: ''Ayak yapma, ayak yapma'' Silahını çekip, vurdu! Düğün kan gölüne döndü 7 kişinin öldüğü otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı ''Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir''